في الهند.. الكشف عن سعي لتنويع وجهات الصادرات الدوائية

تخطط الهند لزيادة صادراتها من الأدوية إلى وهولندا والبرازيل، بهدف توسيع حضورها خارج ، أكبر أسواقها، استجابة لفرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية تصل إلى 50% بسبب شراء الهند للنفط الروسي.

ويُعفى قطاع الأدوية حاليًا من الرسوم التي فرضها على الواردات، إلا أن حالة من الترقب تسيطر على الشركات بسبب عدم اليقين بشأن مستقبل هذه الإعفاءات، بحسب ما نقلته صحيفة "جلوبال بانكنج أند فاينانس" الاقتصادية.

وتشير البيانات إلى أن تستحوذ على ما يزيد قليلًا عن ثلث صادرات الهند الدوائية، وقد ارتفعت المبيعات هناك بنسبة 20% لتصل إلى نحو 10.5 مليار دولار في السنة المالية 2025.



وقال مصدران مطلعان إن "الهند تسعى لزيادة صادراتها إلى أسواق أخرى، ونرى أن هناك فرصًا للنمو في والبرازيل وهولندا وأجزاء من أوروبا.. والفكرة هي تنويع سلاسل التصدير وزيادة الحصة السوقية في دول أخرى"، وفقا لما أوردته الصحيفة.

يأتي ذلك في وقت تُعد فيه المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق لصادرات الأدوية بقيمة 914 مليون دولار، تليها بـ778 مليون دولار، ثم هولندا بـ616 مليون دولار وروسيا بـ577 مليون دولار، بحسب بيانات حكومية.



وبالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الحالية لشركات الأدوية الهندية، يرى المصدران أن هناك إمكانية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الجديدة بنسبة 20%، لكنهما شددا في الوقت ذاته على أن هذه الأسواق لا يمكن أن تحل محل عوائد السوق الأمريكي، الذي سيظل محوريا بالنسبة للهند، مؤكدين أن الهدف هو "تحديد أسواق إضافية للنمو".