في الهند.. صادرات الأدوية تقترب من 30 مليار دولار

وفي ظل طموح الهند لتصبح اقتصادًا يتراوح حجمه بين 30 و35 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2047، تستعد صناعة الأدوية للعب دور حاسم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العامة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة EY Parthenon ومنظمة منتجي الأدوية في الهند (OPPI) .ويُسلّط التقرير الضوء على مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الأدوية ، وهو يتطور من دوره التاريخي كـ"صيدلية العالم" إلى رائد عالمي في الابتكار والبحث العلمي.وتشير الرؤى الأساسية المستمدة من تفاعلات الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية الكبرى إلى ضرورة تركيز القطاع على الريادة العالمية طويلة الأمد، وأهمية الانتقال من نموذج قائم على التكلفة إلى نموذج يُركز على الابتكار وخلق القيمة. كما سلّطت الضوء على ضرورة المرونة التنظيمية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتنمية المواهب، باعتبارها مجالات حيوية لتعزيز منظومة دوائية متينة.وفي تعليقه على إصدار التقرير، قال سوريش سوبرامانيان، رئيس الوطنية في الشركة "لقد حقق قطاع الأدوية في الهند نجاحًا باهرًا. فبينما رسّخنا مكانتنا كشركة رائدة عالميًا في مجال الأدوية الجنيسة واللقاحات، نواجه تحديات في الانتقال إلى ابتكارات عالية القيمة وعلاجات متقدمة. وتتطلب مجالات رئيسية، مثل تسهيل الإجراءات التنظيمية، والاستثمار في علاجات الجيل التالي، وتطوير قوى عاملة ماهرة، اهتمامًا عاجلًا".ويُظهر التقرير مسارًا واضحًا للمضي قدمًا، مدعومًا بشراكات استراتيجية، وتسريع رقمي، وسياسات تمكينية من شأنها مساعدة الهند على التطور من مركز تصنيع إلى قوة عالمية رائدة في مجال ابتكار علوم الحياة".إضافةً إلى ذلك، قال السيد ماتاي، لمنظمة منتجي الأدوية في الهند: "تشهد صناعة الأدوية في الهند لحظةً محورية، مع إمكانية إعادة تعريف هويتها العالمية من خلال الابتكار والتعاون. ومن خلال التركيز على الفرص عالية القيمة، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة، يمكن للهند ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الابتكار الدوائي والتصنيع المتقدم بحلول عام 2047.