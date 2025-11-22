Alsumaria Tv
في بغداد.. إعادة افتتاح "الغرفة الزجاجية" بعد إغلاقها
في الهند.. صادرات الأدوية تقترب من 30 مليار دولار

دوليات

2025-11-22 | 12:07
في الهند.. صادرات الأدوية تقترب من 30 مليار دولار
المصدر:
وكالات
اقتربت صادرات الأدوية في الهند تقترب من 30 مليار دولار مع قيادة منظمات التسويق الإقليمي ومجلس التعاون الخليجي للمرحلة التالية من الابتكار.

وفي ظل طموح الهند لتصبح اقتصادًا يتراوح حجمه بين 30 و35 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2047، تستعد صناعة الأدوية للعب دور حاسم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الصحة العامة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة EY Parthenon ومنظمة منتجي الأدوية في الهند (OPPI) .
ويُسلّط التقرير الضوء على مسيرة التحول التي يشهدها قطاع الأدوية الهندي، وهو يتطور من دوره التاريخي كـ"صيدلية العالم" إلى رائد عالمي في الابتكار والبحث العلمي.
وتشير الرؤى الأساسية المستمدة من تفاعلات الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية الكبرى إلى ضرورة تركيز القطاع على الريادة العالمية طويلة الأمد، وأهمية الانتقال من نموذج قائم على التكلفة إلى نموذج يُركز على الابتكار وخلق القيمة. كما سلّطت الضوء على ضرورة المرونة التنظيمية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتنمية المواهب، باعتبارها مجالات حيوية لتعزيز منظومة دوائية متينة.
وفي تعليقه على إصدار التقرير، قال سوريش سوبرامانيان، رئيس قسم علوم الحياة الوطنية في الشركة "لقد حقق قطاع الأدوية في الهند نجاحًا باهرًا. فبينما رسّخنا مكانتنا كشركة رائدة عالميًا في مجال الأدوية الجنيسة واللقاحات، نواجه تحديات في الانتقال إلى ابتكارات عالية القيمة وعلاجات متقدمة. وتتطلب مجالات رئيسية، مثل تسهيل الإجراءات التنظيمية، والاستثمار في علاجات الجيل التالي، وتطوير قوى عاملة ماهرة، اهتمامًا عاجلًا".
ويُظهر التقرير مسارًا واضحًا للمضي قدمًا، مدعومًا بشراكات استراتيجية، وتسريع رقمي، وسياسات تمكينية من شأنها مساعدة الهند على التطور من مركز تصنيع إلى قوة عالمية رائدة في مجال ابتكار علوم الحياة".
إضافةً إلى ذلك، قال السيد أنيل ماتاي، المدير العام لمنظمة منتجي الأدوية في الهند: "تشهد صناعة الأدوية في الهند لحظةً محورية، مع إمكانية إعادة تعريف هويتها العالمية من خلال الابتكار والتعاون. ومن خلال التركيز على الفرص عالية القيمة، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة، يمكن للهند ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الابتكار الدوائي والتصنيع المتقدم بحلول عام 2047.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
Play
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Play
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20

