استقالة مارجوري تايلور غرين من الكونغرس

أعلنت النائبة الجمهورية إحدى أبرز شخصيات اليمين المتطرف في استقالتها من .

ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من سحب دعمه لها إثر خلافات حادة بشأن ملف المتهم بالاتجار الجنسي قبل وفاته داخل السجن.

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت قالت البالغة من العمر 51 عاما، والمنتخبة منذ عام 2020 عن ولاية ، إنها لم تشعر يوما بالارتياح في ، مضيفة أنها "كانت دائمًا مهانة هناك ولم تتأقلم أبدا"، وأوضحت أنها لا تريد أن يتحمل أنصارها وأسرتها "انتخابات تمهيدية مؤذية ومليئة بالكراهية ضدي من قبل الرئيس الذي ناضلنا جميعًا من أجله".

وأكدت غرين أن آخر يوم عمل لها سيكون في 5 يناير 2026.

وكانت غرين تعد من أبرز الوجوه داخل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (MAGA)، إلا أن الرئيس فجر قطيعة معها هذا الشهر، واصفا إياها في تصريحات علنية بأنها "مخبولة" و"خائنة" للحزب الجمهوري. وقالت غرين إنها تعرضت لسيل من التهديدات "بتشجيع" من ترامب نفسه.