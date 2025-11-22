موقع أمريكي يكشف عن دعم إدارة ترامب لقصف غزة

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: "وقع الهجوم على منطقة بوابة المساعدات الإنسانية التي أُعيد فتحها مؤخرا. لدى سياسة، متفق عليها مع الوسطاء، تقضي بالرد الفوري على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار".من جانبها، أفادت دائرة في الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شن ضربات على منشآت عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع ردا على مزاعم انتهاك المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار.وجاء في البيان الرسمي: "تسلل مسلح عبر 'الخط الأصفر' على طريق مساعدات إنسانية، وأطلق النار على الجنود المتمركزين في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. لم تسجل أي إصابات بين الجنود. وقام الجنود بالقضاء عليه".وأشار الجيش إلى أنه ردا على هذه الحادثة، التي وصفها بأنها "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، بدأ "تنفيذ ضربات على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".