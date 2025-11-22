واشنطن تحذر حلفاء الناتو من صفقة "أسوأ" لأوكرانيا

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، صرح وزير دانيال دريسكول خلال اجتماع في مساء 21 ، لسفراء دول حلف بأن "أي صفقة لن تكون مثالية، لكن يجب تحقيقها في أقرب وقت ممكن" وأشارت التقارير إلى أن "أجواء كئيبة" سادت هذه المفاوضات.كما ذكر مصدر للصحيفة من بين ممثلي السلك الدبلوماسي الأوروبي أن ذلك كان "اجتماعا أشبه بالكابوس"، ويحاكي المحادثة المثيرة للجدل التي أجراها الرئيس الأمريكي مع في في وقت سابق من هذا العام.وفي الوقت نفسه، أضافت الصحيفة أن الجانب الأمريكي شدد على أن العرض المقدم هو "أفضل ما يمكن أن تأمل فيه أوكرانيا"، وأشارت "الغارديان" إلى أن تأمل في أن يوقع وزيلينسكي معًا على هذه الوثيقة.ويوم أمس الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي ترامب، بأنه إذا لم تعجب الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا الرئيس فما عليه إلا مواصلة القتال.وأضاف: "قلت له أنت لا تملك أية أوراق وأعتقد أنه كان عليه عقد اتفاق سلام منذ سنة أو سنتين.. نحن نحاول إنقاذ الكثير من الأرواح، وقد توقعت أن حل الأزمة الأوكرانية سيكون سهلا بسبب علاقتي بالرئيس (الروسي فلاديمير) ".