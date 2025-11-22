ترامب يتحدث عن خطته من 28 بندا التي تخص أوكرانيا

وقال للصحفيين أمام ، ردا على سؤال عما إذا كان اقتراحه يُعتبر نهائيا لكييف: "لا هذه الخطة ليست العرض النهائي. نرغب في تحقيق السلام. كان يجب أن يحدث ذلك منذ وقت طويل.. نحن نحاول إنهاء الحرب، بطريقة أو بأخرى، وعلينا أن ننهيها".وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا رفض الخطة يمكنه مواصلة القتال وهو في حالة ضعف".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة " " البريطانية أن ترامب يرى أن الرئيس الأوكراني يحاول خداع الجانب الأمريكي لتحقيق صفقة أفضل ضمن خطة التسوية، مشيرة إلى أن موقف ترامب لم يتغير منذ اجتماعه مع في فبراير، ويعتبر أن موقف أوكرانيا ضعيف.كما ذكر ترامب، يوم أمس الجمعة، أنه حذر زيلينسكي من أن أوكرانيا "لا تملك أوراقا رابحة"، وأن وضعها يعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي.وأثار إعلان خطة التسوية ردود فعل غاضبة في ، حيث وصف مسؤولون الخطة بأنها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.