الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:30 AM
الى
03:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547803-638994443214910131.jpg
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
دوليات
2025-11-22 | 17:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
136 شوهد
أكد
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
معارضته لعودة التعاون مع
روسيا
في إطار صيغة
مجموعة الثماني
الكبار "G8"، معتبرا أن الظروف اللازمة لتحقيق ذلك "غير متوفرة في الوقت الراهن".
وقال
ماكرون
في تصريحات للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين "G20" في جوهانسبرغ: "لم تتحقق حتى الآن شروط عودة
روسيا
إلى
مجموعة الثماني
'G8'، علاوة على ذلك، فإن هذا التنسيق يعتمد على إجماع جميع الأعضاء".
وأضاف أنه لن "يملي على الآخرين ما يجب عليهم فعله" في هذا الشأن عندما تتولى فرنسا رئاسة مجموعة السبع "G7" في عام 2026.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه يرغب في بناء "نسخة فرنسية" من مجموعة السبع تقوم على التعاون الوثيق مع دول من خارج التكتل، بما في ذلك
البرازيل
والهند والصين وجنوب إفريقيا، قائلا: "سنعتمد صيغة جديدة ومبتكرة إلى حد ما لأننا بحاجة إلى الوحدة".
وكانت صحيفة "وول
ستريت جورنال
" قد أفادت في وقت سابق، استنادا إلى الخطة الأمريكية المتداولة لتسوية الأزمة الأوكرانية، بأن هذه الخطة تتضمن مقترحا لدعوة روسيا إلى العودة لصيغة مجموعة الثماني، مع الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على
موسكو
يمكن أن تُرفع "على أساس فردي لكل إجراء أو ملف".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بأن استبعاد روسيا من مجموعة "الثماني الكبار" كان "قرارا غبيا جدا"، ولولا ذلك لما اندلع النزاع في أوكرانيا، حسب رأيه.
يذكر أن مجموعة الدول السبع تأسست في السبعينيات من القرن العشرين وكانت تضم كلا من
بريطانيا
وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا، وانضمت إليها روسيا في عام 1998 لتتحول المجموعة إلى "الثماني الكبار".
وبعد انضمام القرم إلى روسيا في عام 2014، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وتوقفت المشاركة الروسية في عمل المجموعة، فعادت إلى صيغة الدول السبع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"تليغرام" يحجب أكثر من 500 ألف مجموعة وقناة في يوم واحد
06:16 | 2025-11-14
لماذا قاطع كريستيانو رونالدو مجموعة "واتساب"؟
11:11 | 2025-10-19
قائمقام بيجي ينفي اعتقال مجموعة لـ"تبادل الزوجات": نسوة بحوزتهن كحول فقط
07:53 | 2025-08-28
مقترح إيراني لتشكيل "فصيل نواب المقاومة": يشكلون ربع البرلمان وثلثهم في قائمة السوداني!
02:55 | 2025-11-22
ماكرون
مجموعة الثماني
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الولايات المتحدة
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكر
مانويل ماكرون
دونالد ترامب
ستريت جورنال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
35.72%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
30.76%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
24.36%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
أمن
9.16%
08:51 | 2025-11-21
الحشد يعلن استكمال نقل 20 دونماً إلى ملكيته في الجادرية: متجاوزون اعتدوا علينا
08:51 | 2025-11-21
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
اخترنا لك
فرق اثارية ومئات السوريين يتوجهون لدرعا بعد معلومات عن اكتشاف "مغارة ذهب"
00:50 | 2025-11-23
مصر.. مفاجأة مدوية في إحدى اللجان الانتخابية
16:05 | 2025-11-22
"قمة المناخ".. اختتام بدون اتفاقية للتخلص من الوقود الأحفوري
15:15 | 2025-11-22
ترامب يتحدث عن خطته من 28 بندا التي تخص أوكرانيا
14:15 | 2025-11-22
طائرة تصطدم بمنطاد طقس في ولاية يوتا
14:03 | 2025-11-22
واشنطن تحذر حلفاء الناتو من صفقة "أسوأ" لأوكرانيا
13:15 | 2025-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.