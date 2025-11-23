الصفحة الرئيسية
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547806-638994739337945154.jpg
فرق اثارية ومئات السوريين يتوجهون لدرعا بعد معلومات عن اكتشاف "مغارة ذهب"
دوليات
2025-11-23 | 00:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والاوساط الشعبية في
سوريا
خلال الساعات الماضية بـ"مغارة الذهب"، بعد انتشار مقاطع فيديو وادعاءات عن العثور على مغارة مليئة بالذهب في بلدة الحارة بريف درعا الجنوبي، فيما توجه فرق الخبراء لتبيان حقيقة المغارة.
وأظهرت لقطات مظلمة تُظهر كميات مكدّسة من قطع وتماثيل ذهبية، وسرعان ما أثارت هذه المقاطع ضجة واسعة، دفعت المئات من السكان من درعا إلى التوجه إلى الموقع بدافع الفضول، إلا أن
وائل
الزامل، مدير منطقة الصنمين في ريف درعا، نفى صحة هذه الادعاءات، مؤكداً أن ما تم اكتشافه حتى الآن هو "فتحة صغيرة" ظهرت خلال أعمال حفر قبو منزل، دون أي دليل على وجود ذهب أو كنوز، بحسب
روسيا اليوم
.
وأوضح أن طبيعة هذه الفتحة لا تزال غامضة، وأن فريقاً متخصصاً من
مديرية الآثار
والمتاحف في طريقه إلى الموقع لإجراء كشف ميداني دقيق.
ونقلت وكالة
سانا
عن الزامل، قوله إن قوات الأمن اضطرت للتدخل لتفريق التجمعات الكبيرة التي تجمّعت حول مكان الحفر، بل وصل الأمر إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفادي التدافع. وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية تهدف إلى حماية سلامة المواطنين، داعياً إياهم إلى عدم الانجرار وراء الشائعات غير الموثوقة.
كما حذّر من مخاطر التجمّعات العشوائية، وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، خاصة مع انتشار مقاطع مفبركة لا أساس لها من الواقع.
من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" عن شهود عيان من أهالي الحارة أن "الجهات المعنية لم تعثر على أي شيء ذهبي حتى الآن"، مشيرة إلى أن المنطقة تُعد من النواحي الأثرية، وتشير بعض الروايات المحلية إلى احتمال وجود بقايا مدينة قديمة تحت البلدة الحالية - لكن هذه الفرضيات ما زالت بحاجة إلى تأكيد علمي من خلال التنقيب الأثري.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
