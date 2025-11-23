حظر تجول في مدينة سورية

وبدأ حظر التجوال اعتبارًا من الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي.وشهد ريف ، اليوم الأحد، جريمة قتل طالت رجلًا وزوجته على يد مجهولين قاموا بإحراق جثة الزوجة وخطوا شعارات طائفية بدم المجني عليهما.