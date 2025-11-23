الصحة اللبنانية: شهيد و21 مصابا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تابعته ، ان "الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في خلفت شهيدا و21 مصابا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاحد، اغتيال قيادي بارز في ، بغارة جوية استهدفت شقته بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.ونُفذ القصف الإسرائيلي على لشقة سكنية داخل في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، "هاجمنا قبل قليل بشكل دقيق قياديا بارزا في حزب الله ببيروت".وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن " ووزير الدفاع صادقا على الهجوم على بيروت الجنوبية".