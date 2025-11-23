Alsumaria Tv
من هو طبطبائي الذي استهدف اليوم؟

دوليات

2025-11-23 | 09:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من هو طبطبائي الذي استهدف اليوم؟
1,223 شوهد

السومرية نيوز - دولي
مع إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، استهداف المبنى الذي يُعتقد أنه كان يضم القيادي البارز في حزب الله هيثم علي طبطبائي في حي حارة حريك، التي تعد المربع الأمني لحزب الله، عاد اسمه إلى الواجهة بوصفه أحد آخر القادة المؤثرين في البنية العسكرية للحزب، والرجل الذي شكّل حضوره ثقلاً نوعياً في العمليات الإقليمية خلال السنوات الماضية.

ويُعد طبطبائي، المعروف بكنيته "أبو علي طبطبائي"، من أبرز القادة العسكريين الذين لعبوا دوراً مفصلياً في توسع نشاط حزب الله خارج لبنان، ويلقب إعلاميا بالرجل الثاني في هرم القيادة العسكرية في الحزب.
وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فقد تولّى قيادة قوات النخبة، وشارك بفاعلية في إدارة عمليات الحزب في سوريا خلال الحرب، كما أشرف على عناصر من قوات خاصة عملت في اليمن ضمن ما تعتبره الولايات المتحدة دوراً مباشراً للحزب في دعم "أنشطة مزعزعة للاستقرار" عبر التدريب وتوفير العتاد والخبرات.
وهذا الدور جعله هدفاً رئيسياً لواشنطن، إذ وضع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى تحديد موقعه أو إيقافه.
وفي 26 تشرين الاول 2016، صنّفته الخارجية الأميركية على لائحة «الإرهابيين العالميين المخصصين» بموجب الأمر التنفيذي 13224، ما ترتب عليه تجميد ممتلكاته داخل الولاية الأميركية ومنع أي تعامل مالي معه.
كما يحظر القانون الأميركي تقديم الدعم لحزب الله، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية، باعتبار ذلك جريمة فيدرالية.
الأهمية القيادية
أهمية طبطبائي داخل الحزب ازداد وزنها خلال عامي 2024 و2025، مع سلسلة الاغتيالات التي طالت الصف الأول من القيادة، بما في ذلك حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، وفؤاد شكر، وعدد من قادة قوة الرضوان ومسؤولي الجبهة الجنوبية.
وبات يُنظر إلى طبطبائي باعتباره واحداً من القادة القلائل الذين ما زالوا يمتلكون معرفة تفصيلية ببنية القوة العسكرية وملفات الحزب الخارجية.
ويبقى مصير الرجل غامضاً حتى اللحظة، لكن المؤكد أن هيثم علي طبطبائي، بشبكته العسكرية وخبراته الميدانية، يمثل إحدى آخر العقد الصلبة داخل البنية القتالية لحزب الله، وأن استهدافه — سواء نجح أو أخفق — يعكس استمرار سباق الاستخبارات لشل ما تبقى من القيادة العسكرية للحزب.

>> تابع قناة السومرية على منصةX 
عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا
11:55 | 2025-11-23
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية في بيروت
10:48 | 2025-11-23
ترامب منزعج: القيادة الأوكرانية لم تشكرنا على جهودنا المتعلقة بالحرب
10:45 | 2025-11-23
​79 بالمئة من المسافرين في الامارات عرضة لسرقة بيانات وهجمات سيبرانية
10:29 | 2025-11-23
استنفار في إسرائيل تحسبا من رد حزب الله
10:22 | 2025-11-23
حزب الله عن هجوم الضاحية: المقاومة هي من ستقرر آلية الرد
09:58 | 2025-11-23

