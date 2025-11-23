اول تعليق لنتنياهو على قصف "قلب بيروت"

وقال مكتب نتنياهو في أعقاب الغارة على في الجنوبية، إن المستهدف "قاد تعزيز وتسلح التنظيم الإرهابي".وتابع البيان المقتضب: "أصدر أمره بالهجوم بناء على توصية ورئيس الأركان"، و"تؤكد تصميمها على العمل لتحقيق أهدافها في أي مكان وزمان".كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الهجوم: "سنواصل العمل بقوة لمنع أي تهديد على سكان الشمال ودولة إسرائيل".وتابع: "كل من يرفع يده ضد إسرائيل ستُقطع يده".وأضاف كاتس: "رئيس الوزراء وأنا مصممان على الاستمرار في سياسة فرض الحد الأقصى في وفي كل مكان. لن نسمح بالعودة إلى الواقع الذي كان قبل السابع من أكتوبر".والمستهدف من الهجوم هو الرجل الثاني في اللبناني أبو علي طبطبائي.وطبطبائي شخصية غامضة وبارزة في حزب الله، تم تصنيفه كإرهابي دولي عام 2016 من قبل .ووفقا للتقارير، فهو قائد عسكري رئيسي في حزب الله، سبق له أن قاد قواته في واليمن.