الاستخبارات الإيرانية تحذر من محاولات استهداف السيد الخامنئي

وقال ، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا، إن "المرشد الأعلى هو "الركيزة" و"لهذا يسعى الأعداء لاستهدافه والقيام بأعمال تهدد محور الوحدة هذا".ولم يتضح ما إن كان الوزير يشير إلى حادث أو مخطط محدد، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرا ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تنسب غالبا الى وتل ابيب.وهدد مسؤولون أميركيون وإسرائيلون مرارا باغتيال السيد الخامنئي.وقال في مقابلة مع شبكة "ايه " أثناء الحرب إن "قتل المرشد لن يؤجج النزاع، بل سينهيه".كذلك، قال الرئيس الأميركي إن "قتل هدف سهل، لكن واشنطن لن تقتله، في الوقت الحالي على الأقل".