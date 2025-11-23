الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الاستخبارات الإيرانية تحذر من محاولات استهداف السيد الخامنئي
دوليات
2025-11-23 | 09:28
المصدر:
سكاي نيوز
السومرية نيوز
– دولي
حذر وزير الاستخبارات الإيراني
إسماعيل
الخطيب
، من محاولات أميركية وإسرائيلية لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني السيد علي الخامنئي أو إثارة الاضطرابات في الداخل الإيراني، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقال
الخطيب
، وفق ما نقلت عنه وكالة إيسنا، إن "المرشد الأعلى هو "الركيزة" و"لهذا يسعى الأعداء لاستهدافه والقيام بأعمال تهدد محور الوحدة هذا".
ولم يتضح ما إن كان الوزير يشير إلى حادث أو مخطط محدد، لكن المسؤولين الإيرانيين كثيرا ما يتحدثون عن مؤامرات أجنبية تنسب غالبا الى
واشنطن
وتل ابيب.
وهدد مسؤولون أميركيون وإسرائيلون مرارا باغتيال السيد الخامنئي.
وقال
رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
في مقابلة مع شبكة "ايه
سي نيوز
" أثناء الحرب إن "قتل المرشد لن يؤجج النزاع، بل سينهيه".
كذلك، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن "قتل
خامنئي
هدف سهل، لكن واشنطن لن تقتله، في الوقت الحالي على الأقل".
مقالات ذات صلة
الحكومة الإيرانية: قرار الخروج من معاهدة الانتشار النووي بيد السيد الخامنئي
06:40 | 2025-09-09
السيد الخامنئي: الأمة الإيرانية ترفض عدم تخصيب اليورانيوم ولن نفاوض أمريكا حالياً
12:06 | 2025-09-23
سفارة العراق في موسكو تحذر من محاولات توريط العراقيين في الحرب
06:58 | 2025-09-05
السيد الصدر يعلق على تحذير من "تزوير الانتخابات" القادمة
03:57 | 2025-10-31
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
58.89%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
رياضة
14.8%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
محليات
13.28%
06:53 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
06:53 | 2025-11-22
مع بداية الأسبوع.. الدولار يقفز مجددا في العراق
اقتصاد
13.04%
02:45 | 2025-11-22
مع بداية الأسبوع.. الدولار يقفز مجددا في العراق
02:45 | 2025-11-22
أحدث الحلقات
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا
11:55 | 2025-11-23
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية في بيروت
10:48 | 2025-11-23
ترامب منزعج: القيادة الأوكرانية لم تشكرنا على جهودنا المتعلقة بالحرب
10:45 | 2025-11-23
79 بالمئة من المسافرين في الامارات عرضة لسرقة بيانات وهجمات سيبرانية
10:29 | 2025-11-23
استنفار في إسرائيل تحسبا من رد حزب الله
10:22 | 2025-11-23
حزب الله عن هجوم الضاحية: المقاومة هي من ستقرر آلية الرد
09:58 | 2025-11-23
