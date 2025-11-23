بعد قصف الضاحية.. الرئيس اللبناني يوجه دعوة للمجتمع الدولي

وقال ، "استهداف الضاحية الجنوبية دليل آخر على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها".وأضاف، "نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على ".وأعلن الإسرائيلي ، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي شن "ضربة في قلب استهدفت رئيس أركان ".والمستهدف في الهجوم الذي شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت هو الرجل الثاني في حزب الله اللبناني أبو علي طبطبائي.