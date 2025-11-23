حزب الله عن هجوم الضاحية: المقاومة هي من ستقرر آلية الرد

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة على شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وأعلن استهداف الرجل الثاني في اللبناني أبو علي طبطبائي.وفي هذا الصدد، قال القماطي: "عدوان اليوم خرق خطا أحمر جديدا"، مؤكداً أن "المقاومة هي من تقرر كيفية الرد على هذا العدوان".وأضاف: "نعمل على التأكد من هوية الشخصية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي"، مردفاً: "هناك شخصية جهادية تم استهدافها في هذا العدوان".