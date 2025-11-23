استنفار في إسرائيل تحسبا من رد حزب الله

وأفادت مصادر إسرائيلية أن " الإسرائيلي ينفذ حاليا "عمليات دفاعية" وانتشارا واسعا في أجواء ".وقال المصدر إن "إسرائيل تستعد لاحتمال رد من على محاولة استهداف القائم بأعمال رئيس أركان "حزب الله" اللبناني، أبو علي الطبطبائي، في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في وقت سابق من اليوم الأحد".وتشكل محاولة اغتيال الطبطبائي تطورا ينذر بتوسع المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، حيث يتم تقديم القيادي البارز باعتباره الرجل الثاني وقائما بأعمال .الهجوم وصفته مصادر أمنية إسرائيلية بأنه "أحد أدق العمليات" التي نُفذت في خلال الأشهر الأخيرة، وسط تقديرات إسرائيلية متزايدة بأن الاغتيال ربما نجح. ومع ذلك، يلتزم حزب الله الصمت الحذر، مكتفيا بتأكيد استهداف "شخصية بارزة" دون الكشف عن هويتها.واستهدفت الغارة الطابقين الرابع والخامس من مبنى سكني في ، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة 25 آخرين، وفق . وتسببت الضربة في دمار واسع بالمبنى وبمبان مجاورة.لبنانياً، تحدثت وسائل اعلامية عن تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي قبل الغارة، وسط استنفار واضح في المنطقة التي تعد معقلا أساسيا لحزب الله.ورغم إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن أُبلغت مسبقا بالهجوم، عاد مصدر سياسي لاحقا ليقول إن "أُخطرت فقط بعد تنفيذه"، بينما أكد مصدر أمني أن "العجز اللبناني" دفع واشنطن لعدم الاعتراض هذه المرة على ضربة داخل .وهذا الالتباس يعكس، بحسب محللين، حجم التوتر داخل المحور الإسرائيلي – الأميركي في ظل اقتراب المواجهة من السيناريو الأخطر وهو التصعيد المفتوح مع حزب الله.في المقابل، استدعى رئيس الأركان إيال زامير قادة العمليات إلى غرفة المتابعة، في مؤشر على الاستعداد لاحتمال رد عسكري من حزب الله.والهجوم في الضاحية جاء بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال عنصرين من حزب الله بطائرات مسيرة إسرائيلية، بينهم وحسين ، وهي اغتيالات وصفها الحزب بأنها "سياسة ممنهجة" تستهدف المدنيين والعاملين في المنشآت، في خرق للقانون الدولي.