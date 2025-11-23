​79 بالمئة من المسافرين في الامارات عرضة لسرقة بيانات وهجمات سيبرانية

وأكد السيبراني أن " إجراءات الحماية واستخدام منافذ شحن غير آمنة قد يؤدي إلى سرقة البيانات وكلمات المرور أو تثبيت برامج ضارة على الهواتف بدون علم المستخدم"، مبينا ان "بعض منافذ الشحن العامة تكون مزودة ببرمجيات أو أنظمة خفية قادرة على الوصول إلى البيانات الشخصية عبر ما يعرف بـ "هجمات الشحن الخبيث" من خلال بروتوكولات نقل الوسائط أو الصور التي تُفعّل تلقائيا عند توصيل الأجهزة".وأضاف أن "68% من الشركات تعرضت لهجمات مصدرها منافذ شحن غير موثوقة ما تسبب في اختراق بياناتها والبنية التحتية الرقمية الخاصة بها"، موضحا ان "عدد من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى تعرض الأجهزة لهجمات من هذا النوع ومنها الاستنزاف السريع للبطارية، وبطء أداء التطبيقات، وتكرار انهيار النظام، إضافة إلى ظهور رموز أو رسائل غير مألوفة على الجهاز".وقدّم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الإرشادات بهذا الخصوص أبرزها "ضرورة اصطحاب شاحن شخصي أثناء السفر"، و"تجنب استخدام منافذ الشحن العامة قدر الإمكان"، و"رفض أي طلبات لنقل البيانات أثناء عملية الشحن".وأوصى المجلس "بتفعيل التحقق بخطوتين واستخدام تقنيات الدخول البيومتري مثل البصمة أو التعرف على الوجه ومراجعة الأذونات التي تطلبها التطبيقات، إضافة إلى التأكد من عدم منح أي صلاحيات غير ضرورية للوصول إلى الصور أو الرسائل أو جهات الاتصال"، مشددا على "على ضرورة التأكد من سلامة التطبيقات المثبتة على الأجهزة".ولفت إلى أن "بعض التطبيقات قد تحتوي على برمجيات خبيثة تتيح للقراصنة سرقة البيانات الشخصية أو التجسس على المستخدمين وقد تمتد مخاطرها إلى الاحتيال المالي وسرقة بيانات البطاقات البنكية والحسابات الإلكترونية".