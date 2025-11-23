ترامب منزعج: القيادة الأوكرانية لم تشكرنا على جهودنا المتعلقة بالحرب

ابدى الرئيس الأمريكي ، اليوم الأحد، انزعاجاً من القيادة الأوكرانية، التي "لم تعبر عن امتنانها للجهود الأمريكية المتعلقة بالحرب مع روسيا".





وقال عبر منصة "تروث سوشيال": "لم تعبر القيادة الأوكرانية عن أي امتنان لجهودنا، وتواصل أوروبا شراء النفط من ".وأضاف، "وتواصل أيضا بيع كميات هائلة من الأسلحة إلى لتصل في النهاية إلى أوكرانيا".