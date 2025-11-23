عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا

وأعلن الأكاديمي ميخائيل شونكوف، رئيس قسم آثار العصر الحجري في معهد الآثار والإثنوغرافيا التابع لفرع في الروسية، أن الإرث الجيني من إنسان النياندرتال والدينيسوفان ساعد البشرية على مواجهة جائحة "كوفيد-19" من خلال تعزيز مرونة الجهاز .وقال شونكوف: "لو لم يكن هناك إنسان دينيسوفان ونياندرتال، لما نجت البشرية خلال فترة 'كوفيد'. ساعدت جينات الدينيسوفان والنياندرتال في خلق نظام مناعي أكثر تعقيدا ومرونة للإنسان المعاصر".وأوضح ناطق باسم المعهد وفق وكالة "تاس" الروسية أن البيانات المستمدة من دراسات علم الوراثة القديمة تدعم هذا الرأي. وكان العلماء في السابق يعتقدون أن بعض جينات النياندرتال قد جعلت المناعة البشرية أكثر عرضة لبعض الأمراض، إلا أن شونكوف أكد في مؤتمر صحفي عقده في مركز "تاس" على الدور الخاص لجينات الدينيسوفان في تعزيز مناعة الإنسان العاقل.وأضاف شونكوف: "هنا في منطقة ألتاي بدأت تتشكل حضارة الإنسان المعاصر. وكل البيانات الجينية الآن تظهر الدور المتزايد لإنسان الدينيسوفان في سيبيريا في تشكيل الأساس الجينومي والمناعي للبشرية الحديثة."ولفت العالم أيضا إلى تأثير النياندرتال والدينيسوفان على تطور السلوك غير النفعي لدى الإنسان المعاصر، أي القيام بأفعال لا تلبي حاجة يومية مباشرة، بل لتحقيق أهداف رمزية، وقال: "لقد تعايشوا مع الإنسان العاقل لفترة طويلة، ثم اختفوا، ومن غير المستبعد أن ذلك حدث لأن الإنسان العاقل كان يتمتع بنظام مناعي أقوى".