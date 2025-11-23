تمديد تعطيل المدارس في ايران بسبب الإنفلونزا

ووفقاً لبيان رسمي، تشير بيانات نظام المراقبة الوبائية إلى ارتفاع في نسبة الحالات الإيجابية للإنفلوانزا منذ الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مع تسجيل أعلى معدلات الإصابة بين الأطفال واليافعين.وأوضح رئيس إدارة الأمراض السارية في أنّ البلاد "قد تواجه نحو شهرين من الاضطراب الصحي مع اتساع رقعة انتشار الفيروس"، داعياً المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية، والتهوية الجيدة، وتجنب الأماكن المزدحمة.بالتزامن مع ذلك، أعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في أنّ متوسط مؤشر جودة الهواء في العاصمة بلغ 142، ليصنّف في مستوى "غير صحي للمجموعات الحساسة"، فيما تجاوزت المؤشرات في 20 محطة قياس حدود "الأحمر".وسجّلت محطتا میدان فتح وشهرداري أعلى مستويات التلوث بقراءة 180.ومع اتساع نطاق التلوث، أصدرت تحذيرات "البرتقالي" لعدة مدن كبرى بينها أصفهان، تبريز، كرمانشاه، أهواز ومشهد.تمديد تعطيل المدارسونتيجةً لذلك، قررت السلطات في طهران ومشهد وتبريز وأصفهان وكرج وغيرها تحويل التعليم في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والمراحل التمهيدية إلى نظام غير حضوري يومي الثلاثاء والأربعاء، مع إتاحة العمل عن بُعد للأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في هذه الفئات العمرية.ويوم غد الاثنين في بحسب التقويم الرسمي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة ابنة (صلى الله عليه وسلم)، فيما عطلت عدد من المحافظات الإيرانية من بينها طهران المدارس يوم الأحد بسبب تلوث الهواء.خطة للمركبات والمستشفيات في تأهبكما أعلنت شرطة المرور تشديد تنفيذ خطة ومنع حركة المركبات الملوِّثة، فيما أوقفت البلدية جميع الأنشطة العمرانية المسببة للغبار أو زيادة الملوثات حتى إشعار آخر.ووضعت المستشفيات وأقسام الطوارئ في العاصمة في حالة تأهّب بعد تسجيل حالات متزايدة من ضيق التنفس بين كبار السن والفئات الهشّة.ويُعدّ تلوث الهواء أحد أبرز مسبّبات الوفيات في إيران، إذ يتسبب سنوياً في وفاة 59 ألف شخص، فيما تتفاقم الأزمة عادةً في أواخر الخريف وطوال أشهر ، ما يجعل الفئات الأكثر عرضة للخطر—مثل كبار السن والأطفال ومرضى القلب والجهاز التنفسي—في وضعٍ صحي حساس.