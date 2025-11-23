تمديد تعطيل المدارس في ايران بسبب الإنفلونزا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعلن تحقيق تقدم مع كييف بشأن خطة السلام
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547868-638995164501750191.jpg
تمديد تعطيل المدارس في ايران بسبب الإنفلونزا
دوليات
2025-11-23 | 12:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
وزارة الصحة الإيرانية
، اليوم الأحد، أنّ معدلات الإصابة بالعفونات التنفسية والإنفلوانزا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة في معظم المحافظات، متوقعةً استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال الشهرين المقبلين.
ووفقاً لبيان رسمي، تشير بيانات نظام المراقبة الوبائية إلى ارتفاع في نسبة الحالات الإيجابية للإنفلوانزا منذ الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مع تسجيل أعلى معدلات الإصابة بين الأطفال واليافعين.
وأوضح رئيس إدارة الأمراض السارية في
وزارة الصحة
أنّ البلاد "قد تواجه نحو شهرين من الاضطراب الصحي مع اتساع رقعة انتشار الفيروس"، داعياً المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية، والتهوية الجيدة، وتجنب الأماكن المزدحمة.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في
طهران
أنّ متوسط مؤشر جودة الهواء في العاصمة بلغ 142، ليصنّف في مستوى "غير صحي للمجموعات الحساسة"، فيما تجاوزت المؤشرات في 20 محطة قياس حدود "الأحمر".
وسجّلت محطتا میدان فتح وشهرداري أعلى مستويات التلوث بقراءة 180.
ومع اتساع نطاق التلوث، أصدرت
هيئة الأرصاد الجوية
تحذيرات "البرتقالي" لعدة مدن كبرى بينها أصفهان، تبريز، كرمانشاه، أهواز ومشهد.
تمديد تعطيل المدارس
ونتيجةً لذلك، قررت السلطات في طهران ومشهد وتبريز وأصفهان وكرج وغيرها تحويل التعليم في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والمراحل التمهيدية إلى نظام غير حضوري يومي الثلاثاء والأربعاء، مع إتاحة العمل عن بُعد للأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في هذه الفئات العمرية.
ويوم غد الاثنين
عطلة
في
إيران
بحسب التقويم الرسمي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة
فاطمة الزهراء
ابنة
النبي محمد
(صلى الله عليه وسلم)، فيما عطلت عدد من المحافظات الإيرانية من بينها طهران المدارس يوم الأحد بسبب تلوث الهواء.
خطة للمركبات والمستشفيات في تأهب
كما أعلنت شرطة المرور تشديد تنفيذ خطة ومنع حركة المركبات الملوِّثة، فيما أوقفت البلدية جميع الأنشطة العمرانية المسببة للغبار أو زيادة الملوثات حتى إشعار آخر.
ووضعت المستشفيات وأقسام الطوارئ في العاصمة في حالة تأهّب بعد تسجيل حالات متزايدة من ضيق التنفس بين كبار السن والفئات الهشّة.
ويُعدّ تلوث الهواء أحد أبرز مسبّبات الوفيات في إيران، إذ يتسبب سنوياً في وفاة 59 ألف شخص، فيما تتفاقم الأزمة عادةً في أواخر الخريف وطوال أشهر
الشتاء
، ما يجعل الفئات الأكثر عرضة للخطر—مثل كبار السن والأطفال ومرضى القلب والجهاز التنفسي—في وضعٍ صحي حساس.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
01:06 | 2025-10-15
التربية تقرر تمديد مدة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية العامة (وثيقة)
06:39 | 2025-11-02
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يوم غد
11:19 | 2025-11-09
كربلاء.. تعطيل دوام المدارس ليومي الأحد والاثنين
14:20 | 2025-11-08
ايران
مدارس
وزارة الصحة الإيرانية
هيئة الأرصاد الجوية
السومرية نيوز
فاطمة الزهراء
وزارة الصحة
سومرية نيوز
النبي محمد
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
56.85%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
15.3%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
رياضة
15.1%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
محليات
12.74%
06:53 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
06:53 | 2025-11-22
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
اخترنا لك
إقالات بالجملة تطال قيادات الجيش الإسرائيلي
13:10 | 2025-11-23
الاخوان في دائرة التصنيف كـ"منظمة إرهابية"
12:59 | 2025-11-23
أوروبا تقلص تبادل المعلومات مع واشنطن
12:46 | 2025-11-23
تهديد أمني خطير يجبر وزير إسرائيلي على مغادرة منزله
12:22 | 2025-11-23
عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا
11:55 | 2025-11-23
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية في بيروت
10:48 | 2025-11-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.