أوروبا تقلص تبادل المعلومات مع واشنطن

وبحسب نقلا عن مصادر، بدأت وهولندا والمملكة المتحدة في تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع خشية استخدامها لشن ضربات قد تعتبر غير قانونية داخل أراضيها أو مناطق نفوذها في .وتملك المملكة المتحدة أقاليم صغيرة في المنطقة تعود لفترة الاستعمار، بينما تعد وغوادلوب وغويانا الفرنسية أجزاء رسمية من الأراضي الفرنسية، أما هولندا فهي الأكثر حساسية جغرافيا بسبب امتلاكها ثلاث جزر قريبة جدا من فنزويلا — وبونير وكوراساو — والمعروفة باسم "جزر إيه بي سي".وتتهم فنزويلا بالسعي إلى تغيير النظام في عبر تعزيز وجودها العسكري، بما في ذلك نشر مجموعة تضم حاملة طائرات وسفنا حربية وطائرات شبح في البحر الكاريبي، وفي المقابل تتهم الولايات المتحدة الرئيس بقيادة "كارتل مخدرات إرهابي"، وهو ما تنفيه كراكاس.ومنذ سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية أكثر من 20 غارة جوية قتلت خلالها ما لا يقل عن 83 شخصا بدعوى استهداف قوارب تهريب مخدرات في المياه الدولية، من دون أن تقدم واشنطن أدلة مباشرة تؤكد طبيعة المستهدفين.