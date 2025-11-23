الصفحة الرئيسية
واشنطن تعلن تحقيق تقدم مع كييف بشأن خطة السلام
أوروبا تقلص تبادل المعلومات مع واشنطن
دوليات
2025-11-23 | 12:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
تثير العملية العسكرية الأمريكية المتصاعدة ضد من تقول
واشنطن
إنهم "تجار مخدرات فنزويليون" قلقا متزايدا لدى عدد من
الدول الأوروبية
التي لديها مصالح في البحر
الكاريبي
.
وبحسب
وكالة فرانس برس
نقلا عن مصادر، بدأت
فرنسا
وهولندا والمملكة المتحدة في تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية مع
الولايات المتحدة
خشية استخدامها لشن ضربات قد تعتبر غير قانونية داخل أراضيها أو مناطق نفوذها في
الكاريبي
.
وتملك المملكة المتحدة أقاليم صغيرة في المنطقة تعود لفترة الاستعمار، بينما تعد
مارتينيك
وغوادلوب وغويانا الفرنسية أجزاء رسمية من الأراضي الفرنسية، أما هولندا فهي الأكثر حساسية جغرافيا بسبب امتلاكها ثلاث جزر قريبة جدا من فنزويلا —
أروبا
وبونير وكوراساو — والمعروفة باسم "جزر إيه بي سي".
وتتهم فنزويلا
واشنطن
بالسعي إلى تغيير النظام في
كراكاس
عبر تعزيز وجودها العسكري، بما في ذلك نشر مجموعة تضم حاملة طائرات وسفنا حربية وطائرات شبح في البحر الكاريبي، وفي المقابل تتهم الولايات المتحدة الرئيس
نيكولاس مادورو
بقيادة "كارتل مخدرات إرهابي"، وهو ما تنفيه كراكاس.
ومنذ سبتمبر، نفذت القوات الأمريكية أكثر من 20 غارة جوية قتلت خلالها ما لا يقل عن 83 شخصا بدعوى استهداف قوارب تهريب مخدرات في المياه الدولية، من دون أن تقدم واشنطن أدلة مباشرة تؤكد طبيعة المستهدفين.
لندن تفرض قيودا على تبادل المعلومات مع واشنطن
14:01 | 2025-11-11
حماس تكشف تبادل قوائم الأسرى مع إسرائيل خلال مباحثات مصر
03:38 | 2025-10-08
وزير العدل يبحث مع نظيره اللبناني اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين
06:58 | 2025-09-22
اعتقال متجاوزين في سوق مريدي بعد تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية (فيديو)
07:09 | 2025-08-27
أوروبا
واشنطن
الولايات المتحدة
وكالة فرانس برس
الدول الأوروبية
نيكولاس مادورو
الكاريبي
مارتينيك
كراكاس
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
56.77%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
15.44%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
رياضة
15.08%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
محليات
12.72%
06:53 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
06:53 | 2025-11-22
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
أول تعليق لحزب الله بعد اغتيال الطبطبائي
14:09 | 2025-11-23
إقالات بالجملة تطال قيادات الجيش الإسرائيلي
13:10 | 2025-11-23
الاخوان في دائرة التصنيف كـ"منظمة إرهابية"
12:59 | 2025-11-23
تمديد تعطيل المدارس في ايران بسبب الإنفلونزا
12:39 | 2025-11-23
تهديد أمني خطير يجبر وزير إسرائيلي على مغادرة منزله
12:22 | 2025-11-23
عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا
11:55 | 2025-11-23
