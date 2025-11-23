الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
واشنطن تعلن تحقيق تقدم مع كييف بشأن خطة السلام
إقالات بالجملة تطال قيادات الجيش الإسرائيلي
دوليات
2025-11-23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
115 شوهد
أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مساء الأحد، قادة كبار لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
وفي إطار القرارات التي اتخذها
رئيس الأركان
هذا المساء، أقيل قائد
شعبة العمليات
عند اندلاع الحرب اللواء احتياط
عوديد
بسيوك، من خدمة الاحتياط.
وكان بسيوك، الذي عين أيضا في مناصب عليا بوزارة الدفاع، قد أنهى منصبه كقائد لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي الصيف الماضي.
وأقيل أيضا رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية وقت العملية اللواء احتياط أهارون هاليفا، من الخدمة الاحتياطية من قِبل رئيس الأركان، في مكالمة هاتفية.
وصرح هاليفا بأنه طلب عدم الخدمة في الاحتياط، بعد أن استقال من منصبه وتحمل مسؤولية دوره في الفشل، حيث قال: "طلبت عدم الخدمة في الاحتياط.. تحملت المسؤولية كاملة، وأجريت تحقيقات، وأتوقع تشكيل لجنة تحقيق حكومية".
كما قرر رئيس الأركان أن اللواء شلومي بيندر الذي كان قائدا للواء العمليات في الجناح وقت الهجوم وهو حاليا يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، سيتلقى فقط مذكرة قيادة، ولن يُفصل.
وبناء على طلبه، سيتقاعد من الجيش الإسرائيلي فقط عند انتهاء مهامه الحالية كرئيس للاستخبارات العسكرية.
وقرر رئيس الأركان أن يكمل القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان الذي استقال من منصبه ولكنه استمر في الخدمة، على أن يعفى من خدمة الاحتياط. .
كما عزل من خدمة الاحتياط كلٌ من قائد فرقة
غزة
العميد (احتياط)
آفي روزنفيلد
، وقائد
اللواء الشمالي
في فرقة غزة آنذاك العقيد (احتياط)
حاييم كوهين
.
وسيتم أيضا فصل قائد فرقة غزة السابق المقدم أ، من الجيش الإسرائيلي، كما سيتم إنهاء خدمة رئيس
لواء العمليات
السابق في مديرية الاستخبارات العسكرية العميد ج.
والأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية"، ثم عينت لاحقا لجنة وزارية برئاسة وزير العدل
ياريف ليفين
لتحديد صلاحيات التحقيق في فشل 7 أكتوبر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
"الجيش الاسرائيلي": استهدفنا قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في قطر - عاجل
08:14 | 2025-09-09
فيلق عسكري في مدغشقر يعزل قيادة الجيش وينحاز للمتظاهرين
07:08 | 2025-10-12
الحوثيون ينفون استهداف قيادات في صنعاء بهجوم إسرائيلي
11:59 | 2025-08-28
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير "مستودعات أسلحة" في لبنان
12:40 | 2025-11-19
إقالات
الجيش الإسرائيلي
اللواء الشمالي
شعبة العمليات
لواء العمليات
آفي روزنفيلد
وزارة الدفاع
رئيس الأركان
حاييم كوهين
ياريف ليفين
