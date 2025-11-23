الصفحة الرئيسية
أول تعليق لحزب الله بعد اغتيال الطبطبائي
دوليات
2025-11-23 | 14:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
807 شوهد
نعى
حزب الله
اللبناني، مساء الأحد، القائد هيثم علي الطبطبائي بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد.
وجاء في بيان لحزب الله:، "بكل فخر واعتزاز يزف
حزب الله
إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة
حارة حريك
في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضاف، "لقد التحق القائد الكبير بإخوانه الشهداء بعد انتظار طويل للقاء الله تعالى، وبعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته
المباركة
"، مردفا "لم يعرف الكلل ولا الملل في مسيرة الدفاع عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها، وكان من القادة الذين وضعوا المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية
عزيزة
مقتدرة تصون الوطن وتصنع الانتصارات".
وتابع: "لقد منّ الله عليه بوسام الشهادة الرفيع، وإن شهادته العظيمة ستضفي أملًا وعزيمة وقوة لإخوانه
المجاهدين
وإصرارّا على متابعة الطريق، كما كان في حياته مصدر قوة وإلهام لهم. وسيحمل المجاهدون دمه الطاهر كما حملوا دماء كل القادة الشهداء، ويمضون قدمًا بثبات وشجاعة لإسقاط كل مشاريع العدو الصهيوني وراعيته أميركا".
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة على شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وأعلن استهداف الرجل الثاني في حزب الله اللبناني أبو علي طبطبائي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
أخبار الطقس
53.78%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
اقتصاد
19.04%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
رياضة
14.66%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
أخبار الطقس
12.52%
01:09 | 2025-11-23
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
