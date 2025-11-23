أول تعليق لحزب الله بعد اغتيال الطبطبائي

نعى اللبناني، مساء الأحد، القائد هيثم علي الطبطبائي بغارة إسرائيلية جنوبي البلاد.

وجاء في بيان لحزب الله:، "بكل فخر واعتزاز يزف إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي ‏الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على ‏منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت".‏

وأضاف، "لقد التحق القائد الكبير بإخوانه الشهداء بعد انتظار طويل للقاء الله تعالى، ‏وبعد مسيرة حافلة ‏بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في ‏مواجهة العدو ‏الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته "، مردفا "لم يعرف الكلل ولا الملل في مسيرة ‏الدفاع ‏عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها، وكان من القادة الذين ‏وضعوا ‏المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية مقتدرة تصون الوطن وتصنع ‏الانتصارات". ‏

وتابع: "لقد منّ الله عليه بوسام الشهادة الرفيع، وإن شهادته العظيمة ستضفي ‏أملًا وعزيمة وقوة لإخوانه ‏ وإصرارّا على متابعة الطريق، كما كان في حياته مصدر ‏قوة وإلهام لهم. وسيحمل ‏المجاهدون دمه الطاهر كما حملوا دماء كل القادة الشهداء، ويمضون ‏قدمًا بثبات وشجاعة ‏لإسقاط كل مشاريع العدو الصهيوني وراعيته أميركا".‏

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة على شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وأعلن استهداف الرجل الثاني في حزب الله اللبناني أبو علي طبطبائي.