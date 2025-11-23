الكشف عن قرب اتفاق على خطة السلام لأوكرانيا

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن ممثلي وكييف قد أحرزوا بعض التقدم في جنيف نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة التي تقترحها واشنطن للتسوية الأوكرانية.

وصرح مسؤول أمريكي يشارك مباشرة في المفاوضات وفق "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأمريكي ، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الجيش دانيال دريسكول، وصهر الرئيس الأمريكي ، سيلتقون اليوم مع الوفد الأوكراني في البعثة الأمريكية في جنيف

وأضاف المصدر أن دريسكول قد التقى أيضا مع الوفد الأوكراني يوم السبت، ووفقا للمسؤول، كانت هذه المفاوضات "مثمرة وبناءة".



من جهتها، أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، مستشهدة أيضا بمسؤول أمريكي لم تسمه، إلى أن المحادثات بين ممثلي وأوكرانيا في جنيف كانت حتى الآن "مثمرة وحتى شاملة في بعض المجالات".



وكانت قد أعلنت سابقا عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها بعد حيث أن العمل لا يزال مستمرا.

من جهته، ذكر الكرملين أن تحافظ على انفتاحها على إجراء المفاوضات ولا تزال تسير على نهج محادثات أنكوريدج.



وصرح الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21 أن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل أساسا للتسوية السلمية النهائية، لكن هذا النص لم يناقش بشكل ملموس مع روسيا حتى الآن.