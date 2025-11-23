الكشف عن قرب اتفاق على خطة السلام لأوكرانيا

الصفحة الرئيسية
كربلاء.. اعتقال شخص استدرج فتاة عبر مواقع التواصل
2025-11-23 | 15:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
214 شوهد
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، أن ممثلي
واشنطن
وكييف قد أحرزوا بعض التقدم في جنيف نحو التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة التي تقترحها واشنطن للتسوية الأوكرانية.
وصرح مسؤول أمريكي يشارك مباشرة في المفاوضات وفق "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
، والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الجيش دانيال دريسكول، وصهر الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
جاريد كوشنر
، سيلتقون اليوم مع الوفد الأوكراني في البعثة الأمريكية في جنيف
وأضاف المصدر أن دريسكول قد التقى أيضا مع الوفد الأوكراني يوم السبت، ووفقا للمسؤول، كانت هذه المفاوضات "مثمرة وبناءة".
من جهتها، أشارت وكالة "رويترز" للأنباء، مستشهدة أيضا بمسؤول أمريكي لم تسمه، إلى أن المحادثات بين ممثلي
الولايات المتحدة
وأوكرانيا في جنيف كانت حتى الآن "مثمرة وحتى شاملة في بعض المجالات".
وكانت
الإدارة الأمريكية
قد أعلنت سابقا عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها بعد حيث أن العمل لا يزال مستمرا.
من جهته، ذكر الكرملين أن
روسيا
تحافظ على انفتاحها على إجراء المفاوضات ولا تزال تسير على نهج محادثات أنكوريدج.
وصرح الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي في 21
نوفمبر
أن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل أساسا للتسوية السلمية النهائية، لكن هذا النص لم يناقش بشكل ملموس مع روسيا حتى الآن.
واشنطن
كييف
الإدارة الأمريكية
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
المبعوث الخاص
دونالد ترامب
ماركو روبيو
جاريد كوشنر
مجلس الأمن
