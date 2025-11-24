الصفحة الرئيسية
كربلاء.. اعتقال شخص استدرج فتاة عبر مواقع التواصل
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547923-638995846839132230.jpeg
عايره بضعفه الجنسي.. سعودي يقتل صديقه ويأكل عضوه الذكري ويفصل رأسه عن جسده
دوليات
2025-11-24 | 07:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
676 شوهد
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بصدور قرار من نيابة قسم
المنصورة
، يفيد بحبس رجل سعودي الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لقتله عقيد بالمعاش والتهام عضوه الذكرى وفصل رأسه عن جسده.
وبين الإعلام المصري، أن "اللواء عصام
هلال
مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء
محمد عز
مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالى بوجود جثمان لشخص مفصول الرأس، وعلى هذا الأساس انتقلت قوة من مباحث قسم ثاني
المنصورة
برئاسة المقدم كريم
عبد الرازق
، وتبين وجود جثمان لشخص يدعى "أ.ف" مقتولًا داخل شقة سكنية بمنطقة خلف
مصر للطيران
بدائرة قسم ثان المنصورة".
وبالفحص والمعاينة، فرضت
الأجهزة الأمنية
طوقًا كاملًا حول موقع الحادث، مع فحص الشقة والأدوات والآثار المادية للجريمة، وتم ضبط المتهم مواطن سعودي، عمره 43 عامًا، له علاقة سابقة بالمجني عليه.
وكشفت التحريات أن علاقة تمتد لنحو عام جمعت بين الطرفين، وكانا يترددان على أماكن مختلفة داخل وخارج المنصورة، وفي يوم الجريمة، اجتمعا داخل الشقة، وتعاطا
المخدرات
قبل أن تنشب مشادة حادة بينهما تطورت بشكل مفاجئ إلى اعتداء مباشر انتهى بمقتل الضابط.
وأمام فريق المباحث، قدّم المتهم اعترافًا تفصيليًا بالخلاف، وأنه بعد معايرة الضابط على المعاش للسعودي بأنه ضعيف جنسيا، قام السعودي بذبحه وقطع عضوه الذكري ثم قام بأكله، وقام بتمثيل عملية القتل خطوة بخطوة في موقع الحادث، وسط إجراءات أمنية مشددة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
جريمة
مصر
الأجهزة الأمنية
مصر للطيران
عبد الرازق
المنصورة
المخدرات
محمد عز
المنصور
الجنس
