عايره بضعفه الجنسي.. سعودي يقتل صديقه ويأكل عضوه الذكري ويفصل رأسه عن جسده

وبين الإعلام المصري، أن "اللواء عصام مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالى بوجود جثمان لشخص مفصول الرأس، وعلى هذا الأساس انتقلت قوة من مباحث قسم ثاني برئاسة المقدم كريم ، وتبين وجود جثمان لشخص يدعى "أ.ف" مقتولًا داخل شقة سكنية بمنطقة خلف بدائرة قسم ثان المنصورة".وبالفحص والمعاينة، فرضت طوقًا كاملًا حول موقع الحادث، مع فحص الشقة والأدوات والآثار المادية للجريمة، وتم ضبط المتهم مواطن سعودي، عمره 43 عامًا، له علاقة سابقة بالمجني عليه.وكشفت التحريات أن علاقة تمتد لنحو عام جمعت بين الطرفين، وكانا يترددان على أماكن مختلفة داخل وخارج المنصورة، وفي يوم الجريمة، اجتمعا داخل الشقة، وتعاطا قبل أن تنشب مشادة حادة بينهما تطورت بشكل مفاجئ إلى اعتداء مباشر انتهى بمقتل الضابط.وأمام فريق المباحث، قدّم المتهم اعترافًا تفصيليًا بالخلاف، وأنه بعد معايرة الضابط على المعاش للسعودي بأنه ضعيف جنسيا، قام السعودي بذبحه وقطع عضوه الذكري ثم قام بأكله، وقام بتمثيل عملية القتل خطوة بخطوة في موقع الحادث، وسط إجراءات أمنية مشددة.