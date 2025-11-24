إسرائيل تنشر قائمة استهداف لأبرز قياديي "حزب الله".. الشيخ نعيم على رأسها

وجاء في المنشور: "بعد إقصاء هيثم علي الطباطبائي في 23 ، في ما يأتي خريطة لأبرز الشخصيات في القيادة السياسية والحكومية والعسكرية لـ" "، وبعد قاسم ورعد عرضت أسماء وصور الشخصيات التالية:طلال حميةخليل حربخضر يوسف نادروفيق صفاالشيخ علي دعموشيزبكالسيد إبراهيم أمين السيد.وأمس الأحد، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى سقوط 5 أشخاص بينهم القيادي في "حزب الله"، وإصابة 28.