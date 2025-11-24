روسيا تعلن تأجيل القمة الروسية العربية الى العام المقبل

وقال اوشاكوف: "من غير المرجح أن نتمكن من عقد هذه القمة قبل نهاية العام. من الواضح، وبكل تأكيد، أن هذه القمة ستُؤجل إلى النصف الأول من العام المقبل".وأضاف أوشاكوف: "بدأت عمليا الاتصالات مع ممثلي بهذا الشأن".وكان الرئيس قد أعلن أن تأجيل القمة الروسية العربية جاء بمبادرة شخصية منه لضرورة عدم عرقلة التسوية الجارية في الشرق الأوسط.وقال : "اتفقنا على تأجيل قمتنا بمبادرة مني... فعلت ذلك لأنني لا أريد عرقلة العملية التي نأمل أنها استقرت الآن وتجري بالمناسبة بمبادرة وبمشاركة مباشرة من (الرئيس الأمريكي دونالد) في الشرق الأوسط".