جثة مملحة لشاب مقتول تثير الذعر

وكان الرجل يعاين أريكة منزلية قديمة متروكة بين أنقاض بناء في منطقة برية مفتوحة، عندما شاهد سجادة ملفوفة بداخلها، ومن ثم اكتشف وجود الجثة.وقالت وسائل إعلام محلية إن "الشرطة، التي حضرت برفقة خبراء الطب الشرعي للمكان، فوجئت بكون الجثة تعود لشاب مقتول وقد مُلحت جثته قبل لفها بسجادة، ثم بحبل ووضعها في الأريكة".ويبلغ الرجل من العمر 35 عاماً، كما أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ إن يده اليمنى مقطوعة من منطقة الكوع، لكن لم يتم الكشف عن هويته بالكامل.ويجري فريق الطب الشرعي والمحققون تحاليل وتحريات لكشف ملابسات الجريمة التي أثارت الخوف والذعر عند تداول تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي.وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادثة الأريكة القديمة والسجادة، ولحظات نقل جثة الشاب الذي لم يُعرف بعد تاريخ مقتله، وما إذا كان وضع على جثته كان بهدف منع تحللها.