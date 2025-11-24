إنهاء حظر التجول في حمص

وذكرت وكالة " " أنه "تم رفع حظر التجول مع استمرار الانتشار الأمني للمتابعة وضمان استقرار الأوضاع".وأوضحت الإدارة، أن "القرار يشمل أحياء ، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم ، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة"، داعية المواطنين في هذه المناطق إلى "الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية".وشهدت بلدة زيدل في صباح أمس جريمة قتل مروعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار مخاوف من محاولة لإحداث فتنة بين الأهالي.وأكد محافظ حمص الأعمى أن "جريمة زيدل لن تكون بوابةً للفتنة، وستبقى حمص قوية بأبنائها، موحدة لا تهتز، عصية على كل من يريد أن ينال من أمنها واستقرارها"، مشدداً على أن "الجناة سيلاحقون ويحاسبون".وأكد المحافظ أن "الرهان اليوم هو على حكمة أهالي حمص ووقوفهم إلى جانب قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري لضبط الأمن ومنع أي طرف من استغلال الحادثة لإشعال الفتنة"، مشدداً على أن "جميع الجهود ستتواصل لضمان استقرار المدينة والوطن".