البيت الأبيض يكشف عن "نقاط خلاف" في خطة أوكرانيا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
إنهاء حظر التجول في حمص
دوليات
2025-11-24 | 12:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
مديرية الأمن الداخلي
في مدينة
حمص
السورية اليوم الاثنين، إنهاء حظر التجول في الأحياء الجنوبية من المدينة بعد استمرارها لليوم الثاني على التوالي.
وذكرت وكالة "
سانا
" أنه "تم رفع حظر التجول مع استمرار الانتشار الأمني للمتابعة وضمان استقرار الأوضاع".
وأوضحت الإدارة، أن "القرار يشمل أحياء
العباسية
، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم
الزيتون
، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة"، داعية المواطنين في هذه المناطق إلى "الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية".
وشهدت بلدة زيدل في
حمص
صباح أمس جريمة قتل مروعة، حيث عُثر على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما، كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار مخاوف من محاولة لإحداث فتنة بين الأهالي.
وأكد محافظ حمص
عبد الرحمن
الأعمى أن "جريمة زيدل لن تكون بوابةً للفتنة، وستبقى حمص قوية بأبنائها، موحدة لا تهتز، عصية على كل من يريد أن ينال من أمنها واستقرارها"، مشدداً على أن "الجناة سيلاحقون ويحاسبون".
وأكد المحافظ أن "الرهان اليوم هو على حكمة أهالي حمص ووقوفهم إلى جانب قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري لضبط الأمن ومنع أي طرف من استغلال الحادثة لإشعال الفتنة"، مشدداً على أن "جميع الجهود ستتواصل لضمان استقرار المدينة والوطن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
