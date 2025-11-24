ترامب وشي جين بينغ يبحثان ثلاثة ملفات

وكتب عبر منصته تروث سوشيال: "أجريتُ للتو مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع ، وناقشنا العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا، ومشكلة الفنتانيل، وفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى".وأضاف: "لقد أبرمنا صفقة جيدة ومهمة للغاية لصالح مزارعينا العظماء، وستتحسن أكثر .. علاقتنا مع قوية للغاية!".وأشار ترامب، إلى أن هذه المكالمة جاءت "متابعة لاجتماعه الناجح"، مع نظيره الصيني جدا في قبل ثلاثة أسابيع، مضيفا: "منذ ذلك الحين، أُحرز تقدم كبير من الجانبين لضمان بقاء اتفاقاتنا محدثة ودقيقة. والآن يمكننا التركيز على الصورة الكبرى".وكشف ترامب، أن الرئيس الصيني دعاه إلى زيارة في شهر أبريل المقبل، وأنه قبل الدعوة، لافتا إلى أنه بدوره وجه دعوة لشي جين للقيام بزيارة دولة إلى في وقت لاحق.وختم الرئيس الأمريكي مؤكدا أن الجانبين اتفقا على أهمية التواصل المتكرر بينهما، مضيفا أنه يتطلع إلى المزيد من الاتصالات مع نظيره الصيني خلال الفترة المقبلة.