الحرس الثوري الإيراني: الرد على اغتيال طبطبائي سيكون في الوقت المحدد

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني:لقد ارتكب النظام الصهيوني مرة أخرى جريمة إرهابية وواضحة، مستهدفاً أحد قادة اللبناني الصامدين، الشهيد هيثم علي طباطبائي، في الضاحية الجنوبية لبيروت. إن هذا العمل الجبان - في ظل ما يسمى بوقف إطلاق النار الذي انتهكه فراعنة العصر مراراً - ليس دليلاً على القوة، بل هو وثيقة واضحة على الضعف والعجز اللذين وصل إليهما العدو في مواجهة إرادة شعوب المنطقة وتيار المقاومة.إن الحرس الثوري الإيراني يدين بشدة هذه الجريمة الوحشية التي أدت إلى استشهاد هذا القائد المقتدر والعاشق للشهادة في معارك محور المقاومة، والذي كان له دور في إحباط مؤامرات التكفيريين، كما أسفرت عن استشهاد عدد من رفاقه وعدد من أبناء الشعب اللبناني المقاوم. وفيما يعبر الحرس الثوري عن أسفه إزاء صمت وتقاعس المحافل والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان تجاه الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية للنظام الصهيوني والدعم المقدم من حكام ، دعاة الحرب والإرهاب، فإنه يعلن ما يلي:-تيار المقاومة حي وديناميكي، خلافاً لأحلام والنظام الصهيوني وغيرهما من المجرمين الداعمين لهم؛ فدماء الشهداء لا تؤدي إلى انطفاء المقاومة، بل تزيد من إشعال لهيب الأمل والإرادة في قلوب أحرار العالم والمقاتلين المؤمنين والشجعان للمقاومة في جغرافية المنطقة.-مما لا شك فيه أن حق محور المقاومة وحزب الله اللبناني في الانتقام لدماء مقاتلي الشجعان محفوظ، وفي الموعد المحدد، سيكون الرد الساحق بانتظار المعتدي الإرهابي.-ترى الأمة الإسلامية والشعوب الحرة والمطالبة بالحق في العالم أن هذا الاغتيال هو جزء من الحرب النفسية والمحاولات اليائسة التي يقوم بها النظام الصهيوني المجرم الذي يشبه الذئب لإخفاء أزماته الداخلية وهزائمه الميدانية المتتابعة، خاصة أمام المقاومة البطلة الصامدة وحزب الله العزيز والمقتدر، وكذلك الفلسطينية المظلومة والثابتة. ولن يكون لهذه المحاولات من نتيجة سوى الفشل وزيادة الكراهية والاشمئزاز لدى الرأي العام العالمي.-ستواصل جبهة المقاومة في جميع المجالات - العسكرية، السياسية، الإعلامية والشعبية - بانسجام وإرادة مقدسة، مسار تحرير واجتثاث الغدة السرطانية المتمثلة في النظام الصهيوني الغاصب والمزيف، حتى تحقيق النصر النهائي على محتلّي الأرض الفلسطينية والقدس الشريف.في الختام، يتقدم الحرس الثوري الإيراني بالتهنئة والتعزية لـ "الأمين العام البطل" وغيره من القادة والمقاتلين في حزب الله بمناسبة استشهاد شهداء المقاومة الأخيرة.وإذ يجدد الحرس الثوري على المبادئ السامية لشهداء المقاومة، وخاصة الشهيد (أمين عام "حوزب الله" الراحل)، يؤكد أن دماء الشهيد هيثم علي طباطبائي وغيره من شهداء المقاومة صناع التاريخ والمفخرة، هي رأسمال استراتيجي لمستقبل المنطقة والأمة الإسلامية؛ رأسمال لن يتمكن العدو أبداً من إخماده، وسيساهم بريقه في الميدان ومتاريس في تحقيق الكابوس المروع للصهيونيين".