البيت الأبيض يكشف عن "نقاط خلاف" في خطة أوكرانيا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547967-638996075103586782.jpg
السودان.. الكشف عن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر
دوليات
2025-11-24 | 13:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
278 شوهد
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الاثنين، هدنة إنسانية من طرف واحد تستمر ثلاثة أشهر.
وقال قائد قوات الدعم السريع
محمد حمدان دقلو
في كلمة مسجلة: "سنلتزم بتسهيل العمل الإنساني ووصول الفرق الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة السودانيين".
وتابع: "العدالة ستأخذ مجراها وفق القانون الدولي ولا إفلات لأي مرتكب للانتهاكات من العقاب".
وأكمل: "نوافق على مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية في
السودان
باستثناء
الحركة الإسلامية
والإخوان".
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان قائد الجيش
السوداني
،
عبد الفتاح البرهان
، رفضه قبول وساطة المجموعة الرباعية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وطوال العامين الماضيين، قام طرفا الحرب في السودان بخرق كافة اتفاقات الهدنة ما أدى الى فشل جهود التفاوض.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السودان
هدنة
عبد الفتاح البرهان
الحركة الإسلامية
محمد حمدان دقلو
عبد الفتاح
محمد حمدان
حمدان دقلو
السوداني
الإسلام
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
41.62%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
24.08%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
أخبار الطقس
17.82%
01:09 | 2025-11-23
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
16.48%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
