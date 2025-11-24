السودان.. الكشف عن هدنة إنسانية لثلاثة أشهر

وقال قائد قوات الدعم السريع في كلمة مسجلة: "سنلتزم بتسهيل العمل الإنساني ووصول الفرق الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة السودانيين".

وتابع: "العدالة ستأخذ مجراها وفق القانون الدولي ولا إفلات لأي مرتكب للانتهاكات من العقاب".



وأكمل: "نوافق على مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية في باستثناء والإخوان".



وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان قائد الجيش ، ، رفضه قبول وساطة المجموعة الرباعية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.