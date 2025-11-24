دوي انفجارات في مدينة أوديسا

وقالت الصحيفة: "دوي انفجارين في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وصفارات الإنذار تصدح تحذيرا من غارات جوية في المقاطعة".وبحسب صحيفة "أوبشستفينويه" يسري التحذير أيضا في مناطق دنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وخاركوف، وتشيركاسي.بالإضافة إلى ذلك أشارت صحيفة "دومسكايا" المحلية، إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.