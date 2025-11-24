روسيا تعلن إسقاط 40 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

وقالت الوزارة في بيان لها: "في 24 الجاري، خلال الفترة من الساعة 14:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت ، دمرت وسائل الدفاع الجوي العاملة بنظام المناوبة 40 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضح البيان أنه تم إسقاط "14 طائرة مسيرة فوق ، من بينها 8 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو مدينة موسكو، و10 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية ، و9 طائرات مسيرة فوق مياه ، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي بريانسك وكالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".