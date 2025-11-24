البيت الأبيض يكشف عن "نقاط خلاف" في خطة أوكرانيا

كشف ، عن نقاط خلاف في الخطة المقترحة بشأن أوكرانيا.

وقال ، "الرئيس لا يزال متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا"، مردفا "فرقنا تعمل على مدار الساعة لمحاولة التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا".

وأضاف "لا يمكن الاستمرار في بيع الأسلحة للنيتو لإرسالها لأوكرانيا وترامب يريد إنهاء الحرب"، مشيرا الى أنه "لا تزال هناك بعض نقاط الخلاف في الخطة المقترحة بشأن أوكرانيا وتواصل فرقنا العمل عليها".

وكان ترامب قد أمهل نظيره الأوكراني حتى 27 للرد على مسودة الخطة.