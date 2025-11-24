ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخص فروع جماعة الإخوان

قال ، إن الرئيس الأميركي وقع أمرا تنفيذيا وجّه فيه إدارته بدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان "منظمات إرهابية أجنبية".

وأضاف في بيان "الرئيس يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأميركية وحلفاء في الشرق الأوسط".

ووفق البيت الأبيض فإن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب "يشمل فروع تنظيم الإخوان في ومصر والأردن".



واعتبر البيت الأبيض أن فروع التنظيم في لبنان والأردن ومصر "تُشرك نفسها أو تسهّل وتدعم حملات عنف وزعزعة استقرار تضرّ بمناطقها وبمواطني الولايات المتحدة وبمصالحها".



ووفق بيان البيت الأبيض فإنه" خلال 30 يوما سيقدم وزير الخارجية ووزير الخزانة تقريرا مشتركا إلى ترامب حول تصنيف فروع للإخوان منظمات إرهابية أجنبية".