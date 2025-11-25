كل 10 دقائق تقتل فتاة.. تقرير اممي صادم

وأصدر المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة للمرأة أحدث تقرير بشأن عمليات قتل الإناث- قتل النساء أو الفتيات بسبب جنسهن- أمس الاثنين.وأشار التقرير إلى أن "نحو 83 ألف سيدة وفتاة تعرضت للقتل العمد في أنحاء العالم خلال 2024".وقالت الهيئات الأممية لدى إصدارها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء إن "نحو 60% من هذه الوقائع، كان منفذ عملية القتل أحد أفراد الأسرة أو شريكا".وعلى النقيض كان 11% من عمليات قتل الذكور على يد أحد الأقارب أو الشركاء.وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن "عمليات قتل الإناث شائعة في منطقة أفريقيا، التي شهدت أعلى حالات قتل للإناث خلال عام 2024 بلغت 22600 حالة، أعقبتها بواقع 17400 حالة، في حين سجلت منطقة الأمريكيتين 7700 وأوروبا 2100 وأوقيانوسيا 300 حالة".