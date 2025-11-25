لسبب غريب.. شاب يسرق من والده ذهبا بـ28 ألف دولار

وتبعاً لما أوردته صحيفة "الرأي" الأردنية، فقد اعترف الشاب بسرقة الذهب من منزل أبيه على مراحل وخلال فترات متلاحقة من الزمن.وقال مصدر أمني إن التحقيق جرى بحضور والد الشاب، حيث أفاد المتهم بأنه قام بسرقة الذهب وتسليمه لشخصين كانا يهددانه بسبب خلافات بينهم.وأضاف المصدر الأمني، إن الأجهزة المختصة قامت بإلقاء القبض على الشخصين بعد تحريات دقيقة، حيث تمت إحالتهما للتحقيق تمهيداً لعرضهما على القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.