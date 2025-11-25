الصفحة الرئيسية
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548046-638996785746711474.jpg
140 ألف مصباح والوزن 40 طناً.. ألمانيا تحتفل بأكبر شجرة عيد ميلاد
دوليات
2025-11-25 | 09:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
93 شوهد
أعلنت مدينة
دورتموند
في
ألمانيا
إضاءة شجرة عيد الميلاد العملاقة، بأكثر من 140 ألف مصباح، خلال احتفالية رسمية.
صرحت إدارة مدينة
دورتموند
بغرب
ألمانيا
أن شجرة عيد الميلاد التقليدية في المدينة، التي يبلغ ارتفاعها 45 مترًا وتتكون من نحو 1200 شجرة صنوبر نرويجي، تُعد الأكبر من نوعها في العالم، وفق تصريحات رسمية من الجهات المسؤولة في المدينة.
ومساء الإثنين، جرى إضاءة شجرة عيد الميلاد التقليدية الضخمة في دورتموند خلال مراسم احتفالية حضرها عدد من الزوّار، لتعلن بذلك بداية أجواء موسم الكريسماس رسميًا.
ويعلو هذه الشجرة العملاقة، القادمة من منطقة زاورلاند، ملاكٌ مضاءٌ يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار، حيث يضيء المدينة بأكملها طوال موسم عيد الميلاد، ليُشكّل جزءًا أساسيًا من الزينة الاحتفالية السنوية في المنطقة.
تم نصب هذه الشجرة لأول مرة في عام 1996، ولتجميعها باحتراف يتطلب الأمر العديد من الأيادي الماهرة والجهود الدقيقة، إلى جانب نحو شهر كامل من العمل المتواصل لضمان ظهورها بالشكل النهائي المطلوب.
ويبلغ وزن الشجرة 40 طنًا، وتتم إضاءتها بواسطة 140 ألف مصباح من نوع "إل إي دي"، وفق ما نقلته وكالة
الأنباء الألمانية
، لتصبح بذلك إحدى أبرز معالم الاحتفال بعيد الميلاد في ألمانيا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أمانة بغداد تزرع 32 ألف شجرة بأول أسبوع من حملة التشجير الكبرى
12:10 | 2025-10-09
12:10 | 2025-10-09
امراة تدخل موسوعة غينيس بأكبر شجرة أرز بلاستيكية (صور)
09:24 | 2025-11-24
09:24 | 2025-11-24
الدعاية الانتخابية تتسبب في تضرر 250 ألف شجرة وإتلاف أنابيب المياه في 15 محافظة
04:41 | 2025-10-19
04:41 | 2025-10-19
حملة لزراعة 300 ألف شجرة معمرة في بغداد
09:27 | 2025-09-29
09:27 | 2025-09-29
المانيا
شجرة
عيد ميلاد
الأنباء الألمانية
وكالة الأنباء
دورتموند
ألمانيا
الزين
واسط
كريس
بواس
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
محليات
37.45%
10:05 | 2025-11-24
تحديثات جوية.. ما سيحصل ليلة اليوم وصباح الغد
10:05 | 2025-11-24
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
اقتصاد
01:02 | 2025-11-25
اقتصاد
29.09%
01:02 | 2025-11-25
بسبب قرار سينفذ بعد 6 أيام.. مختص يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار ويتوقع "شهرا مضطربا بالتهويل"
01:02 | 2025-11-25
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
محليات
07:31 | 2025-11-24
محليات
17.04%
07:31 | 2025-11-24
محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية
07:31 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
اقتصاد
16.42%
08:49 | 2025-11-24
الدولار مستمر بالصعود رغم تطمينات البنك المركزي
08:49 | 2025-11-24
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
04:00 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"
14:05 | 2025-11-25
14:05 | 2025-11-25
في مصر.. اجتماع ثلاثي لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة
13:27 | 2025-11-25
13:27 | 2025-11-25
برقية من ترامب إلى عون.. لبنان على مفترق طرق تاريخي
13:00 | 2025-11-25
13:00 | 2025-11-25
نجم منتخب مصر رمضان صبحي مسجون لنهاية العام
12:30 | 2025-11-25
12:30 | 2025-11-25
ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
12:28 | 2025-11-25
12:28 | 2025-11-25
مقتل وإصابة ثلاثة عناصر أمن باستهداف حاجز في سوريا
12:21 | 2025-11-25
12:21 | 2025-11-25
