140 ألف مصباح والوزن 40 طناً.. ألمانيا تحتفل بأكبر شجرة عيد ميلاد

صرحت إدارة مدينة بغرب أن شجرة عيد الميلاد التقليدية في المدينة، التي يبلغ ارتفاعها 45 مترًا وتتكون من نحو 1200 شجرة صنوبر نرويجي، تُعد الأكبر من نوعها في العالم، وفق تصريحات رسمية من الجهات المسؤولة في المدينة.ومساء الإثنين، جرى إضاءة شجرة عيد الميلاد التقليدية الضخمة في دورتموند خلال مراسم احتفالية حضرها عدد من الزوّار، لتعلن بذلك بداية أجواء موسم الكريسماس رسميًا.ويعلو هذه الشجرة العملاقة، القادمة من منطقة زاورلاند، ملاكٌ مضاءٌ يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار، حيث يضيء المدينة بأكملها طوال موسم عيد الميلاد، ليُشكّل جزءًا أساسيًا من الزينة الاحتفالية السنوية في المنطقة.تم نصب هذه الشجرة لأول مرة في عام 1996، ولتجميعها باحتراف يتطلب الأمر العديد من الأيادي الماهرة والجهود الدقيقة، إلى جانب نحو شهر كامل من العمل المتواصل لضمان ظهورها بالشكل النهائي المطلوب.ويبلغ وزن الشجرة 40 طنًا، وتتم إضاءتها بواسطة 140 ألف مصباح من نوع "إل إي دي"، وفق ما نقلته وكالة ، لتصبح بذلك إحدى أبرز معالم الاحتفال بعيد الميلاد في ألمانيا.