واشنطن تعلن عن "تقدم هائل" في اتفاق وقف الحرب الروسية الاوكرانية

وقالت ليفيت في منشور عبر منصة "إكس": "خلال الأسبوع الماضي، أحرزت تقدمًا هائلًا نحو التوصل إلى اتفاق سلام من خلال جمع أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات".وأضافت: "هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يجب تسويتها، وهي غير مستعصية على الحل، ولكن ستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مسؤول أمريكي لشبكة بأن الوفد الأوكراني وافق رسميا على شروط اتفاق السلام مع الذي اقترحته الولايات المتحدة.