عبوات وأحزمة ناسفة وقواذف واسلحة.. الإطاحة بخلية داعشية في حلب

وحول هذه العملية، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد : "انطلاقا من التزامنا الوطني بحماية أمن المحافظة وسلامة المواطنين، نفّذت وحداتنا الأمنية، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية دقيقة استهدفت خلية إرهابية تابعة لتنظيم في شمال غربي المحافظة".وأشار "الغني" إلى أن "الوحدات المختصة تمكنت من تفكيك الخلية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها المتورطين في أعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".كما أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، شملت عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليات مخصّصة للتصنيع، إضافة إلى مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات، وفق المتحدث نفسه.وأكد قائد الأمن الداخلي في حلب أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وأن وحداتنا الأمنية ماضية في أداء مهامها بحزم حتى القضاء على جميع الخلايا الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة حلب وسائر أنحاء الوطن