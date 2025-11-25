Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خطة ترامب تدخل مرحلة التعثر.. 500 خرق إسرائيلي في غزة

دوليات

2025-11-25 | 11:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خطة ترامب تدخل مرحلة التعثر.. 500 خرق إسرائيلي في غزة
57 شوهد

في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وتصاعد الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، تتزايد التساؤلات حول مستقبل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدى قدرتها على وقف الحرب وفتح الطريق إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.

وبين ضغوط اليمين الإسرائيلي لعودة الحرب والقضاء على حماس، وتباين الموقف الأمريكي، وصمت الوسطاء، يبدو أن واقع الميدان في غزة يسير في اتجاه مغاير لما نصت عليه الخطة الأمريكية.
ومنذ اللحظة الأولى لإعلان وقف إطلاق النار، ظلت الهشاشة سمة ملازمة للاتفاق، فمع مرور الأيام تتكثف الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع، وسط اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحركة حماس بخرق الاتفاق.
وبحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، خلفت الخروقات الإسرائيلية أكثر من 340 قتيلًا و800 مصاب، نتيجة عمليات قصف وتوغل ونسف لمنازل ومنشآت مدنية.
ووفق تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء فإن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار 500 مرة، مؤكدًا أن بلاده لن تنشر قوات في القطاع، لكنها مستعدة للمساهمة في تدريب الشرطة الفلسطينية.
هذا الواقع الميداني الملتهب يطرح التساؤلات فيما إذا كانت خطة ترامب قابلة للحياة أم أنها دخلت فعليًا مرحلة التعثر، وسط تعالي أصوات اليمين الإسرائيلي التي تطالب الجيش بالتحضير لخطة بديلة تقوم على نزع سلاح حماس بالقوة، إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية التي تدفع بها واشنطن عبر خطة الرئيس ترامب.
ووفق مراقبين فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تستخدم التهديد بخطة بديلة كوسيلة ضغط على إدارة ترامب والوسطاء، في وقت تتزايد فيه هيمنة التيارات المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية.
ويرى الخبير العسكري الجنرال ضيف الله الدبوبي أن السؤال ليس ما إذا كانت الخطة قد فشلت، بل "هل ما زال ترامب يملك القدرة السياسية لإكمالها؟"، ويقول إن الرئيس الأمريكي يتمسك بإنجاح الخطة مهما كانت التطورات، لكن في الوقت ذاته تتبنى واشنطن موقفًا يعتبر ما تقوم به إسرائيل جزءًا من الدفاع عن النفس.
ويشير الدبوبي في حديث لـ "إرم نيوز" أن الاشتباكات تتمركز حاليًا قرب "المنطقة الصفراء"، وأن هناك توجهًا دوليًا وإسرائيليًا لتقسيم غزة إلى شطرين شرقي وغربي، مع نشر قوات طوارئ دولية في الشطر الشرقي وبدء عمليات إعادة الإعمار، بينما يستمر الشطر الغربي في مواجهة تدمير واسع.

لكن المشكلة الأساسية، وفق الدبوبي، تكمن في عدم قدرة واشنطن على تأمين قوات الطوارئ الدولية، إذ بدأت الدول التي كانت مرشحة للمشاركة بالتراجع، فأذربيجان رفضت إرسال ألفي جندي، وتركيا ترفض المشاركة قبل ضمان الاستقرار، ولا يبدو أن مصر وقطر سترسلان قوات.
ويضيف الدبوبي أن مجلسًا عسكريًا شكل في مستعمرة "كريات غات" للإشراف على دخول هذه القوات، لكن ما هو موجود فعليًا نحو 200 خبير أمريكي فقط، وهو رقم لا يغير شيئًا في الميدان.
ويتوقع الدبوبي أن تتواصل العمليات العسكرية بوتيرة منخفضة، وأن دخول قوات الطوارئ قد يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن خطة ترامب لا تزال قائمة، لكنها تحتاج إلى عودة الاهتمام الأمريكي المباشر بشكل أكبر لضمان عدم فشلها.
بدوره، يرى المحلل السياسي محمد الشياب أن إسرائيل تسعى لفرض أمر واقع أمني في غزة، حيث تستغل المنطقة الصفراء، وهي المنطقة الفاصلة بين المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق، لفرض وقائع جديدة عبر عمليات اغتيال واستهداف من دون إثباتات واضحة.
ويضيف الشياب لـ "إرم نيوز" أن الإدارة الأمريكية راضية ضمنيًا عن السلوك الإسرائيلي، وأن الوسطاء الإقليميين لا يمتلكون القوة الكافية للضغط على واشنطن لوقف الاعتداءات، فيما يحاول نتنياهو استثمار الفراغ الدبلوماسي لإعادة رسم خريطة السيطرة داخل القطاع قبل دخول الخطة الأمريكية حيز التنفيذ الكامل.
ويقول الشياب إن الكرة الآن في ملعب الوسطاء، لكن غياب الضغط المباشر على ترامب يسمح لإسرائيل بالاستمرار في سياستها الحالية، والهدف الإسرائيلي النهائي هو تفكيك حماس بالكامل.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي، يعيش نتنياهو وفق مراقبين تحت ضغط أزمات متراكمة تهدد بانهيار حكومته، حيث إن التصعيد في غزة وجنوب لبنان، بما في ذلك الإعلان عن اغتيال أبو علي الطبطبائي رئيس أركان حزب الله، يمثل محاولة للهروب إلى الأمام للحفاظ على بقائه السياسي.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار الأمريكي الداعم لخطة ترامب، بموافقة 13 دولة، وامتناع روسيا والصين، لكن خلف الكواليس تدور تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن للتنازل عن شرط نزع سلاح حماس، المحور الأساسي للخطة.
ووفق تسريبات نشرتها صحيفة "الغارديان"، تتجه الرؤية الأمريكية نحو تقسيم غزة بين منطقة خضراء لإعادة الإعمار تحت إشراف دولي وإسرائيلي، ومنطقة حمراء مدمرة تترك للفلسطينيين المكتظين بلا خدمات، وهو ما يعكس بحسب الصحيفة اضطرابًا في سياسة واشنطن تجاه غزة.
وعلى الأرض تتفاقم الأزمة الإنسانية، فإسرائيل تسمح بدخول 200 شاحنة مساعدات فقط يوميًا من أصل 600 تم الاتفاق عليها، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي اعتبر الأمر سياسة تجويع متعمدة.
خلاصة المشهد، رغم تصاعد الضربات الإسرائيلية وتزايد الخروقات، يرى محللون أن خطة ترامب لم تفشل بعد، لكنها على حافة التعثر، في ظل واقع ميداني مشتعل وغياب الحسم الأمريكي من القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها نزع السلاح، وتوحيد إدارة غزة، ودخول القوات الدولية.

>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Play
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Live Talk
Play
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Play
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
Play
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
Play
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
Play
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
Play
الإطار يبحث عن رئيس بلا طموح - من الأخير م٢ - حلقة ٩١ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Play
العراق في دقيقة 25-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-25
Live Talk
Play
Live Talk
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
Play
اهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١٦٧ | 2025
10:30 | 2025-11-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
Play
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
Play
نشرة ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-24
عشرين
Play
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
Play
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
Play
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Play
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
الهوا الك
Play
الهوا الك
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21
Play
قطع رواتب وحرمان مواطنين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-21

اخترنا لك
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"
14:05 | 2025-11-25
في مصر.. اجتماع ثلاثي لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة
13:27 | 2025-11-25
برقية من ترامب إلى عون.. لبنان على مفترق طرق تاريخي
13:00 | 2025-11-25
نجم منتخب مصر رمضان صبحي مسجون لنهاية العام
12:30 | 2025-11-25
ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
12:28 | 2025-11-25
مقتل وإصابة ثلاثة عناصر أمن باستهداف حاجز في سوريا
12:21 | 2025-11-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.