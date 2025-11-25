الصفحة الرئيسية
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"
تقرير أممي يكشف كلفة إعادة إعمار غزة
دوليات
2025-11-25 | 11:58
المصدر:
وكالات
58 شوهد
كشف تقرير لمنظمة
الأمم المتحدة
للتجارة والتنمية، الثلاثاء، عن كلفة إعادة إعمار قطاع
غزة
.
وقال التقرير، إن "إعادة إعمار قطاع
غزة
قد تتجاوز كلفتها ٧٠ مليار دولار على مدى عقود".
وأضاف التقرير أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية قوضت بشكل كبير ركائز البقاء في غزة".
وسبق أن اعتمدت
القمة العربية
الطارئة التي استضافتها القاهرة في الرابع من آذار الماضي، خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع
الأمم المتحدة
.
مقالات ذات صلة
واشنطن تعرض مشروع قرار أممي لإعادة إعمار غزة وإنشاء مجلس سلام
06:53 | 2025-11-06
الكشف عن كلفة ومدة اعمار غزة
05:26 | 2025-10-14
غزة.. واشنطن تكشف عن شرطين لإعادة إعمار القطاع
14:38 | 2025-09-02
الأمم المتحدة: اعمار غزة يحتاج الى 52 مليار دولار
08:42 | 2025-10-08
غزة
إعمار
منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
القمة العربية
إسرائيل
ﻹعادة
ديري
كريت
اخترنا لك
تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"
14:05 | 2025-11-25
في مصر.. اجتماع ثلاثي لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة
13:27 | 2025-11-25
برقية من ترامب إلى عون.. لبنان على مفترق طرق تاريخي
13:00 | 2025-11-25
نجم منتخب مصر رمضان صبحي مسجون لنهاية العام
12:30 | 2025-11-25
ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
12:28 | 2025-11-25
مقتل وإصابة ثلاثة عناصر أمن باستهداف حاجز في سوريا
12:21 | 2025-11-25
