تقرير أممي يكشف كلفة إعادة إعمار غزة

كشف تقرير لمنظمة للتجارة والتنمية، الثلاثاء، عن كلفة إعادة إعمار قطاع .

وقال التقرير، إن "إعادة إعمار قطاع قد تتجاوز كلفتها ٧٠ مليار دولار على مدى عقود".

وأضاف التقرير أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية قوضت بشكل كبير ركائز البقاء في غزة".

وسبق أن اعتمدت الطارئة التي استضافتها القاهرة في الرابع من آذار الماضي، خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، التي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار، ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع .