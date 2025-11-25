مقتل وإصابة ثلاثة عناصر أمن باستهداف حاجز في سوريا

أفادت السورية، الثلاثاء، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر أمن باستهداف حاجز في ريف السويداء.

​

وقالت الوكالة، إن "مجموعات خارجة عن القانون استهدفت حاجزا أمنيا في ريف السويداء الغربي".

وأضافت أن الاستهداف اسفر عن "مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين بجروح".