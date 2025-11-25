ترامب يعلن قرب التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، قرب التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، معتبرا أن إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا.

وقال في كلمة له، "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا وكنت أعتقد أنه كذلك".

وأسفرت المحادثات الأميركية الأوروبية الأوكرانية في جنيف الأحد، عن خطة سلام معدلة مكونة من 19 بنداً، تمنح شروطاً أفضل، ولكنها تركت النقاط الحساسة سياسياً ليحددها الرئيسين ترامب وزيلينسكي.



وشملت الخطة الأصلية استبعاد عضوية أوكرانيا في " " بشكل دائم، وتحديد حجم الجيش الأوكراني عند 600 ألف جندي، واقتراح تسليم باقي منطقة لروسيا، مع الإبقاء عليها منطقة منزوعة السلاح، وإلزام كييف بعقد انتخابات خلال 100 يوم، من توقيع اتفاق السلام