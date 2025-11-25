نجم منتخب مصر رمضان صبحي مسجون لنهاية العام

وتنظر المحكمة في قضية اتهام صبحي بتزوير كشوف حضور وكراسات امتحانات في معهد العالي للسياحة والفنادق بأبو النمرس، لإثبات دراسات لم يحضرها، وفق أمر الإحالة رقم 6407 لسنة 2025 جنايات الجيزة.وركزت جلسة المحاكمة الثالثة للاعب الدولي المصري ونجم فريق بيراميدز، التي انعقدت بمحكمة شبرا الخيمة، على تقديم دفوع الدفاع الخاص بصبحي، الذي أكد انتفاء "القصد الجنائي" وغياب أركان الجريمة، وسط غياب محامي المتهم الرابع، مما دفع إلى طلب ضبطه فوراً.ووصل صبحي البالغ 28 عاما إلى المحكمة مصطحَبا بقوة أمنية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة، برفقة المتهمين الآخرين فيما حضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع، بما في ذلك محامي اللاعب الخاص.وجاء قرار التأجيل تنفيذا لقرار الجلسة السابقة 22 ، التي ألزمت حضور الدفاع الأصيل لصبحي بعد تمسكه به، وأمرت بقبضه وحبسه مع المتهمين الآخرين، رغم قرار النيابة السابق بإخلاء سبيله بكفالة 100 ألف جنيه.وأكدت الدفوع الدفاعية التي استندت إلى المادة 211 من قانون العقوبات تزوير أوراق رسمية، عقوبتها السجن المشدد أن الوقائع لا تثبت "اشتراكاً مع مجهول" في التزوير، وأن اللاعب "لم يقصد الاحتيال"، مطالبة باستدعاء شهود الإثبات وإخلاء السبيل.ورفضت المحكمة الإفراج محافظة على حبس الجميع لضمان الحضور، وسط تحقيقات تكشف عن اعترافات جزئية من صبحي بـ"التهرب من الامتحانات من السنة الأولى"، كما أفاد المحامي عمر هريدي.