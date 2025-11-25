برقية من ترامب إلى عون.. لبنان على مفترق طرق تاريخي

وجاء في برقية الرئيس إلى : "عزيزي السيد الرئيس، بالنيابة عن شعب ، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

وتابع: "يجسد هذا اليوم احتفاء بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. إن لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه".



وأكمل: "أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها هذه الحكومة، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معا لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة".