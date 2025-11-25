في مصر.. اجتماع ثلاثي لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

اجتمعت وفود من وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة إلى جانب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع ، اليوم الثلاثاء، في القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، على ما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الاجتماع ضمّ رئيسي المخابرات المصرية والتركية إلى جانب رئيس وزراء ، وبحث في "سبل تكثيف الجهود المشتركة" بالتعاون مع "لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" بين " " وحركة حماس.

وتتولى وقطر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسطاء والضامنين لاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر بعد عامين من الحرب.

وعُقد اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء وفد رفيع المستوى من حماس برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة المرحلة الثانية من الهدنة.

وتشمل بنود هذه المرحلة نزع سلاح حماس وإقامة سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار مؤلفة من قوات أجنبية في قطاع غزة.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن اجتماع الثلاثاء تناول "تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار".

كما اتفق الوسطاء الثلاثاء على "مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع المدني العسكري"، وهو مركز لمراقبة الهدنة أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها في جنوب "إسرائيل".