تقرير أمريكي يكشف تفاصيل تخص اغتيال "الطبطبائي"

وحسب الصحيفة، "أمضت عقدا من الزمان في محاولة قتل هيثم علي الطبطبائي، إلى أن عثرت على هذا الأبرز في نهاية الأسبوع في شقة بالضاحية الجنوبية لبيروت".ووفق "وول "، فإن هذا القيادي "تدرج في الرتب وساعد في بناء شبكة الفصائل الأوسع التابعة لطهران المحيطة بإسرائيل، وقاد قوات الجماعات في ، وتم إرساله إلى للمساعدة في تدريب الحوثيين".وأشارت إلى أن مهمته الأخيرة كانت "إعادة بناء حزب الله نفسه بعد الضرر الذي لحق به في حرب دامت شهرين مع إسرائيل قبل عام"، مؤكدة أن "هذا هو الدور الذي أدى في النهاية إلى مقتله"، وفق الصحيفة.