بنسبة 60%.. ألمانيا تسجل تقلصا في عدد طلبات اللجوء

وقال ميرتس خلال اجتماع مع أرباب الأعمال، اليوم الثلاثاء، إن "عددها تقلص بالمقارنة مع سبتمبر 2024، بأكثر من 60% في سبتمبر 2025".واعتبر ميرتس ذلك نجاحا لسياسات الهجرة التي تتبعها حكومته، مشيرا إلى أنه "بات أول نجاح كبير لسياسات الهجرة الجديدة والسياسة في مجال منح ".وأشار إلى أنه تم تحقيق تقليص لطلبات اللجوء بفضل تشديد الرقابة على حدود .وكان الألماني ألكسندر دوبريندت قد ألغى قرار الحكومة الصادر في 2015، الذي يسمح بدخول البلاد لطالبي اللجوء، ويتم منعهم من عبور حدود ألمانيا الآن في حال تقدموا بالطلبات في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.وتستثنى من هذا الإجراء النساء الحوامل والأطفال وبعض الفئات الأخرى الأكثر عرضة للأخطار.وفي أيلول 2024 استأنفت السلطات الألمانية تطبيق إجراءات الرقابة عند جميع الحدود البرية لألمانيا نظرا لضرورة كبح الهجرة غير ومحاربة الإرهاب.